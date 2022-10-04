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{{ timeAgo('2022-10-04 11:17:23 -0500') }} football Edit

Virginia DT Rodney Lora discusses visit to Penn State

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Just a week after decommitting from the University of Virginia, 2023 defensive tackle Rodney Lora made his first gameday trip to Happy Valley to take in the Nittany Lions' Big Ten matchup against Northwestern.


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