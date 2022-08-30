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VIDEO - Warwick's Davion Corpening on 1-0 Start & VMI Pledge

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Warwick DB/RB Davion Corpening chats following his team's 35-8 win over Warhill on Saturday, August 27, 2022.

It was revenge for a 25-14 loss to Warhill in the opening round of the Region 4A playoffs last November. That ended the Raiders' season at 6-5 overall.

In this meeting, Corpening found the end zone on an eight-yard run during the third quarter in the victory that pushed his team's lead to 21-8. The Raiders have now won four of their past five season openers.

A 1st Team All-Peninsula District selection at DB a season ago who was also chosen 2nd Team All-Region 4B on both sides of the ball, Corpening revealed his commitment to VMI earlier this month. He discusses that commitment and outlook for the remainder of the season here.

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