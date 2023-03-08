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VIDEO - Jerome Conway Lifts Varina Past King's Fork in Class 4 Semis

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Varina's Jerome Conway chats after his team's 40-34 win over King's Fork in the VHSL Class 4 State Tournament semifinals on Monday, March 6, 2023.

Conway, a 5-foot-10 senior guard. bunched 13 of his team-high 16 points in the fourth quarter, including scoring 11 in a row as they erased an eight-point deficit.

The Blue Devils will move on to face Region 4D Champ E.C. Glass in the State Finals at VCU on March 9th as they attempt to win consecutive state titles.

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