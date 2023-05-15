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Video Interview - Ocean Lakes Lacrosse Coach Mark Keller after 14-0 Win

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Ocean Lakes Head Lacrosse Coach Mark Keller chats after his team's 14-0 win over Bayside at the Virginia Beach Sportsplex on Friday, May 12, 2023.

Coach Keller's Dolphins posted back-to-back shutouts on the week and their fifth in nine games.

Aiden Duprey scored seven goals to lead the Dolphins, including his team's first four within nine minutes. Kelly Williams added four goals. Goal-keeper Teagan Alexander pitched a shutout as they became only the second Beach District foe on the second season to blank Bayside.

The win - their fourth in a row - made the Dolphins 10-4 overall as they await their regional opener on May 19th in Virginia Beach.

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