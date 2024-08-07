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Varina Defense No Joke In 2024
Danny Lewis
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VirginiaPreps
Staff Writer
In addition to being a fan of HSFB, I have been a contributor to VirginiaPreps since 2001, covering the football scene since 2013 as a staff writer. Co-author of Springer Spirit 2.
In 2024 the Varina Blue Devils will have state championship caliber defense. Their offense on the other hand has some questions to be answered as to if they can compliment that defense and thrust t...
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