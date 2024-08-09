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Salem Sun Devils 2024 Preview
Will Garlick
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VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Salem Sun DevilsClass 5 Region 5A2023 Record 7-5Coach Mark A. Hall III
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