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Rivals250 LB Kristopher Jones breaks down his Florida official visit

Kristopher Jones
Kristopher Jones
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Florida had a massive recruiting weekend and Kristopher Jones, one of their top targets, was back in Gainesville for his official visit. The Rivals250 linebacker out of Fairfax, Va. had high praise for the Gators after his latest trip to The Swamp.

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