 VirginiaPreps - Rashaud Pernell is a Hokie!
News More News
{{ timeAgo('2021-07-03 23:20:44 -0500') }} football Edit

Rashaud Pernell is a Hokie!

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

It may be after midnight, but the Hokies can still call it a two-fer Saturday: Highland Springs (Va.) defensive end Rashaud Pernell has committed!

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.

The 6-3, 250-pounder is a three-star ranked the No. 26 player in the state of Virginia. He attends one of the most talent-rich programs in the state at Highland Springs (where the coach is former Hokie Loren Johnson), which is coincidentally a program from which the Hokies have hard a hard time drawing talent in recent years.

Pernell becomes the 16th commitment in VT's 2022 class, and brings the group up to No. 19 nationally.

• See the Virginia Tech recruiting class and Rivals.com Team Recruiting Rankings with Pernell in the fold.
• What will he bring to the Hokies' receiving corps? Find out with a look at his junior highlight reel.
• Chat about Pernell's commitment and all things Hokies and recruiting on our premium message board, The Gobbler.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}