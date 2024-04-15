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PSU POD: Penn State loses top WR KeAndre Lambert-Smith
Richie and Dylan offer a reaction to Penn State Football losing top wide Keandre Lambert-Smith (0:59), as he's expected to leave via the Transfer Portal.
The guys then go through each position group to determine which guys could leave to get down to the 85 total scholarship limit (8:00).
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