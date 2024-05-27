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Prospect Watch US Army Bowl QB
Will Garlick
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VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Several quarterback prospects were selected as nominees to the US Army Bowl game as well as camp standouts. Virginiapreps VIP Subscribers had access to this content before today's publishing.
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