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Prospect Watch LCA - Salem

Will Garlick • VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
@willvapreps
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
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Liberty Christian Academy 21 Salem 14 

The season opener between Liberty Christian Academy Bulldogs and the Salem Spartans was highy anticipated and lived up to the advanced hype. The game featured three Rivals.com 4-star recruits and several other players with college offers. We highlight both the star rated and other prospects here.



Photo Feature Salem vs Liberty Christian Academy



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