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NoVA Legends Podcast - VaPreps' Hatfield Breaks Down State Football Semis

Julian Brown
NoVA Legends Podcast
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Matthew Hatfield of Virginia Preps and ESPN Radio 94.1 joins me to analyze this week's VHSL High School Football State Semifinals and to give his favorite in each division.

Contents:

00:00 Intro
04:02 Class 6 Preview
14:22 Class 5 Preview
21:50 Class 4 Preview
27:22 Class 3 Preview
33:02 Class 2 Preview
35:00 Class 1 Preview

Thank you to sponsors Team Valor International and Matt Leiva Real Estate Group #novalegendspodcast

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