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football
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Northwestern 'checks all the boxes' for three-star LB Chris Cole
Three-star outside linebacker
Chris Cole took a visit to Northwestern last week as the Wildcats stay aggressive on the recruiting trail after a couple of disappointing seasons.
Cole carries 13 offers from some of the most prestigious and formidable football programs in the country. Northwestern has entered the fray for the 6-foot-3, 209-pound Virginian alongside reigning national champion Georgia, Notre Dame, Texas A&M, Penn State and more.
Cole talks about where Northwestern stands in his recruitment in this WildcatReport premium story.
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