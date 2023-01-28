PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-28 09:07:39 -0600') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: DaMari Carter
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Richmond (Va.) Varina 2026 athlete DaMari Carter. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIFZpcmdpbmlhIFRl
Y2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NaW5lcz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTWluZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2htbGV3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBjb2FjaG1sZXc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9x
WGhpSUJ0WjFhIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcVhoaUlCdFoxYTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBEYU1hcmkg4oCcRDHigJ0gQ2FydGVyIChARGFNYXJpX0NhcnRl
cikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYU1hcmlfQ2FydGVy
L3N0YXR1cy8xNjE4NjQ1MzkyMjU3ODUxMzkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkphbnVhcnkgMjYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
The latest
Carter was offered this week as the Hokies barnstormed the Commonwealth. Richmond is always going to be a crucial piece of the VT recruiting puzzle under the current staff and WRs coach Fontel Mines is an ace recruiter in the region, so being in the game early and having those strong connections will be a good start. Given that Carter is just wrapping up his freshman year of high school, there's a long way to go in this one, but the Orange and Maroon should feature prominently for as long as they want to be seriously involved here.
Film
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!
Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10
Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.
Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2ODQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhcHJlcHMucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL25ldy12aXJnaW5pYS10ZWNoLWZvb3RiYWxsLW9mZmVy
LWRhbWFyaS1jYXJ0ZXIiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFy
IHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBk
b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMu
YXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZl
cnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVy
c2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9j
cy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7
CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQx
NDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdmlyZ2luaWFwcmVwcy5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRm5ldy12aXJnaW5pYS10ZWNoLWZvb3RiYWxsLW9mZmVyLWRh
bWFyaS1jYXJ0ZXImYzU9MjAyMjcxOTY4NCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2Zy
PTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4K
Cgo=