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Madison County Ready to Take Another Step in Region 2B
Robert Edmonds
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VirginiaPreps
VirginiaPreps.com
Robert lives in Charlottesville and has been contributing to VirginiaPreps.com since 2013. He began working in the sports sector in 2006 and covers public and private schools throughout the state.
Class 2, Region 2B, Bull Run DistrictLast Year: 5-5 Regular Season, 5-6 Overall2024 Regular Season Prediction: 7-3Head Coach: Larry Helmick, 5th Season Last fall, Madison County earned a postseason...
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