News More News
ago football Edit

LIVE Stream - North Cross (2-1) vs. Atlantic Shores (3-0) at VB Sportsplex

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Watch the LIVE Broadcast of North Cross (2-1) taking on Atlantic Shores (3-0) from the Virginia Beach Sportsplex on Friday, September 15, 2023 in a re-match of the past two VISAA Division II State Championship games.

The Seahawks of Atlantic Shores won the state title in 2021, while North Cross prevailed in the title game in 2022.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}