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Kirk & Byrd Show: VHSL Hoops Region Playoff Preview with VaPreps' Hatfield

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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VirginiaPreps.com Publisher Matthew Hatfield was a guest on the Kirk & Byrd Show, previewing the upcoming VHSL Region Basketball Playoffs across all six classifications.

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