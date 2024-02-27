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Kirk & Byrd Show - 2024 VHSL State Basketball Tournament Preview

Kirk & Byrd Show
Special to VirginiaPreps.com

In this episode, the Kirk & Byrd Show previews the VHSL State Basketball Tournament with VA Preps Publisher Matthew Hatfield, NOVA Hoops Chris Jollay and Roanoke area Sports Media personality Justin Ditmore.

We look at all 24 games in the 6 Classes across Virginia that will be playing in hopes of capturing the State Championship.

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