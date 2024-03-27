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Key CB target Edwards back on campus at West Virginia
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Richmond (Va.) Trinity Episcopal 2025 defensive back Terrance "Deuce" Edwards has been a key target for West Virginia and the Mountaineers were able to get him back on campus for the start of spring.
It was a trip well worth it.
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