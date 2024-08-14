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Kellam Knights 2024 Preview
Will Garlick
•
VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Floyd E. Kellam
Class 5 Region 5A
Head Coach Brian Neas (4th year)
2023 Record: 4-6
Kellam 2024 Schedule Maxpreps
Kellam was within arms reach of a winning season last year after making the playoffs in 2022. The Knights were 4-3 before losing their final three games to finish 4-6. They had seven games decided by 7 points or less last year including four of their losses.
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