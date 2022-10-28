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Kaleb Spencer breaks down his flip from OU to Miami

Kaleb Spencer
Kaleb Spencer (Nick Lucero/Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Miami fans are still recovering from the excitement of landing five-star Cormani McClain's commitment yesterday but they're already getting more good news. Chester (Va.) Life Christian Academy standout Kaleb Spencer has flipped his commitment from Oklahoma to Miami. He broke down his decision with Rivals.com below.

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IN HIS OWN WORDS...

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