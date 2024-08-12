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JR Tucker Looking For Improvement
Danny Lewis
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VirginiaPreps
Staff Writer
In addition to being a fan of HSFB, I have been a contributor to VirginiaPreps since 2001, covering the football scene since 2013 as a staff writer. Co-author of Springer Spirit 2.
There is one constant at the the school on Parham Road known as JR Tucker and that is that it is never easy. Last season the Tigers got a new head coach and a flashy new quarterback and there was h...
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