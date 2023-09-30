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It's Hatfield & Young from the PLEX - 757 Saturday Sports Talk!

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.

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