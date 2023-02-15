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football
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Hokies in the top 10 for Daniel Coles
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has been pursuing Stafford (Va.) Brooke Point 2024 athlete Daniel Coles as vigorously as anyone. Now, the Hokies make the next phase.
The 6-2, 190-pounder narrowed his list of schools to 10 yesterday, and VT is still in the mix.
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