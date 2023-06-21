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Hokies in the final five for forward Garrett Sundra
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As the Hokies look to build their 2024 recruiting class, an in-state forward has Orange and Maroon among his finalists.
Fairfax (VA.) Paul VI forward Garrett Sundra lists VT in his top five.
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