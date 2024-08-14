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Hermitage Has The Stuff To Contend In 2024
Danny Lewis
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VirginiaPreps
Staff Writer
In addition to being a fan of HSFB, I have been a contributor to VirginiaPreps since 2001, covering the football scene since 2013 as a staff writer. Co-author of Springer Spirit 2.
The past two seasons the season has ended prematurely for the Panthers with first round exits in the playoffs. In both cases, the losses came by eight or fewer points. On Hungary Spring Road there ...
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