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Gamecocks on top for 2025 Rivals250 OL Jaylen Gilchrist after visit

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

South Carolina pulled off an important win over Kentucky this weekend and they picked up some major momentum with one of their top targets. Rivals250 offensive lineman Jaylen Gilchrist returned to Columbia to see the Gamecocks and he really liked what he saw. The 2025 prospect out of Virginia Beach (Va.) Salem now has South Carolina at the top of his list.

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