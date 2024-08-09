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Gainesville Looks to Contend for Region 6B Crown in 2024
Jim McGrath
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VirginiaPreps
Staff
Teacher; HS CC/Track coach (McLean HS); write for MileStat, WaPo, DP/VP; BI HS, Wagner College, post-grad UVA/W&M; Ed.S./Liberty U; "Triumph Over Tragedy - The Story of Tom's Heart" 10/4
Gainesville (Gainesville, VA)Region – 6B (Cedar Run District)Mascot - CardinalsCoach – Daniel Bruton2023 Record – 8-3 (lost to Colonial Forge 47-26 in first round of 6B playoffs)
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