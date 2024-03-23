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Four-star LB Brett Clatterbaugh commits to Virginia Tech
Adam Friedman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com
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Virginia Tech has invested a lot of time and effort recruiting Brett Clatterbaugh and it paid off for head coach Brent Pry. The four-star linebacker from Culpeper (Va.) Eastern View announced his commitment to the Hokies on Saturday, choosing them over Notre Dame, Georgia, Clemson, and Penn State.
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