 VirginiaPreps - Five-Star LB Shawn Murphy commits to Alabama
News More News
{{ timeAgo('2021-07-25 16:08:20 -0500') }} football Edit

Five-Star LB Shawn Murphy commits to Alabama

Adam Gorney and David Berry
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with 2022 five-star linebacker Shawn Murphy who talks about his decision to commit to the Crimson Tide.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}