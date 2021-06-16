 VirginiaPreps - Five-Star Challenge: Shawn Murphy talks Alabama, other top schools
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Five-Star Challenge: Shawn Murphy talks Alabama, other top schools

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

ATLANTA - Five-star linebacker Shawn Murphy goes in depth on his recent visit to Alabama, and other programs that may earn his commitment.

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