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Elite 2026 DB Andre Clarke Jr. 'excited' to receive Syracuse offer
Charles Kang is a recruiting analyst for The Juice Online on the Rivals Network.
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