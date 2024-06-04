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D-End Jordan Rayner scheduled to visit Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
In three days, the Army coaching staff will be hosting tons of key prospects for the team’s annual ‘Knight On The Hudson’ recruiting event.One player who will be attending is defensive lineman Jord...
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