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Clemson already like family for Virginia corner

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson flexed its muscle not once but twice in landing a coveted Highland Springs (Va.) defensive back.

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So it bears monitoring when the next name emerges in that high school's pipeline.

Junior corner Braylon Johnson competed at the Dabo Swinney Camp this summer.

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