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Change In The Air In Prince George
Danny Lewis
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VirginiaPreps
Staff Writer
In addition to being a fan of HSFB, I have been a contributor to VirginiaPreps since 2001, covering the football scene since 2013 as a staff writer. Co-author of Springer Spirit 2.
The Prince George Royals do not have a tradition of winning. That is not to say they have not won games, had winning seasons, had playoff appearances, etc... but the Royals program has never been a...
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