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{{ timeAgo('2022-12-19 08:59:11 -0600') }} football Edit

Breaking down the tape of 2023 LB commit Kaveion Keys

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Kaveion Keys is the prototypical player Penn State covets. Insanely athletic players who have the ability to play multiple positions and can be molded. Keys is the most athletically gifted player in Penn State’s recruiting class, to this point, and the Nittany Lions staff should be ecstatic to have the opportunity to mold this young man.

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