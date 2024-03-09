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757 Saturday Sports Talk with Hatfield & Young - 3-9-2024
Classic Super Publisher
•
VirginiaPreps
Publisher
It's 757 Saturday Sports Talk with Matthew Hatfield & Coach Ed Young at the PLEX on March 9, 2024.
This is a special edition, broadcasting from the Terry Sisisky Media Room at VCU in Richmond.
Matt and Ed go through the State Basketball Championships.
*** It's Hatfield and Coach Young at the PLEX! | Follow the Show on X, also still known by many as Twitter, @757SportsTalk | Log on to VBSportsplex.com and Subscribe to our YouTube Channel @VirginiaBeachSportsplex | Got a question or inquiry? Interested in becoming a sponsor for the show? Drop us an e-mail at hatfieldsports@gmail.com
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