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757 Saturday Sports Talk with Hatfield & Young - 3-9-2024

Classic Super Publisher • VirginiaPreps
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It's 757 Saturday Sports Talk with Matthew Hatfield & Coach Ed Young at the PLEX on March 9, 2024.

This is a special edition, broadcasting from the Terry Sisisky Media Room at VCU in Richmond.

Matt and Ed go through the State Basketball Championships.


*** It's Hatfield and Coach Young at the PLEX! | Follow the Show on X, also still known by many as Twitter, @757SportsTalk | Log on to VBSportsplex.com and Subscribe to our YouTube Channel @VirginiaBeachSportsplex | Got a question or inquiry? Interested in becoming a sponsor for the show? Drop us an e-mail at hatfieldsports@gmail.com

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