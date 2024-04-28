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2026 RB Savion Hiter connects with Blake Corum, Tony Alford on U-M visit
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan continues to hit running back recruiting hard with Tony Alford now fully established in his role in Ann Arbor.With various targets emerging in the 2025 class, the Wolverines are currently ...
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