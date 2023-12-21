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2025 four-star LB Brett Clatterbaugh breaks down his top five

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

With the focus of the recruiting world now shifted to the 2025 class, four-star linebacker Brett Clatterbaugh is ready to take the next step in his recruitment. The Culpeper (Va.) Eastern View star named a top five of Notre Dame, Georgia, Virginia Tech, Clemson, and Penn State.

Clatterbaugh broke down each of his contenders with Rivals.com in the video below.

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