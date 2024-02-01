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2025 3-star Jeffrey Overton Jr discusses coaching visit from Hokies

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

This month, the staff went on visits to see some of their top targets in the upcoming classes and get to know them during this contact period. One prospect they visited was priority target 2025 three-star running back Jeffrey Overton Jr, who recently included the Hokies in his top schools as well.

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