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Robert Edmonds
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VirginiaPreps
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Robert lives in Charlottesville and has been contributing to VirginiaPreps.com since 2013. He began working in the sports sector in 2006 and covers public and private schools throughout the state.
Class 3, Region 3C, Jefferson DistrictLast Year: 8-2 Regular Season, 8-3 Overall2024 Regular Season Prediction: 7-3Head Coach: Matthew Hicks, 5th Season Following back-to-back seasons with nine lo...
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