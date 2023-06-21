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2024 DT Eric Mensah discusses his recruitment

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

PISCATAWAY, N.J. - Stafford (Va.) Mountain View defensive tackle Eric Mensah is seen as target who can fit in well with the rest of the Hokies' 2024 class.

At the Rivals Camp Series stop in New Jersey, the three-star spoke about Virginia Tech and the rest of his recruitment.

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