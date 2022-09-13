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{{ timeAgo('2022-09-13 13:45:51 -0500') }} football Edit

2024 DE Makai Byerson talks latest offer from Rutgers Football

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers is nearly full with their 2023 recruiting class, so a lot of the staff's focus on the trail has shifted towards evaluating 2024 talent.

One player they have watched this season and liked what they have seen is defensive end Makai Byerson of Midlothian (VA) Manchester, who landed an offer from the Scarlet Knights on Tuesday.

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