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2022 Ben Moore Fall League - Schedules, Scores & More

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Each Wednesday night through through October, the Ben Moore Hampton Roads Fall Basketball League takes place at the Boo Williams Sportsplex in Hampton, VA with various teams competing.

You follow the Schedule, Scores & Standings at the link below.

*** See Ben Moore Fall League Link with Results & Schedule Here ***


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